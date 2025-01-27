Сийярто рассказал, как Венгрия будет голосовать по санкциям против РФ

Венгрия примет решение на заседании Евросоюза о продлении санкций против России в зависимости от того, получит ли она на будущее от Еврокомиссии гарантии своей энергетической безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел ЕС наше голосование будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия гарантию, что в дальнейшем она будет предпринимать необходимые действия во всех случаях, когда энергетическая безопасность стран - членов ЕС окажется под угрозой, исходящей из-за пределов Евросоюза", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).