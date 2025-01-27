Трамп поручил увеличить число арестованных нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп поручил Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) активно наращивать число арестованных нелегальных мигрантов. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что квоты были установлены 25 января в ходе совещания с высокопоставленными сотрудниками ICE. Им было сказано, что руководители будут привлечены к ответственности за невыполнение поставленных задач.

Полиция должна задержать до 1200-1500 мигрантов в день. Трамп также ожидает, что рейды и аресты будут проводиться круглосуточно и что сотрудники ICE откажутся от отпусков, говорится в статье.

Трамп также велел подразделению ICE по расследованиям в области национальной безопасности сместить акцент на обеспечение иммиграционной безопасности вместо борьбы с терроризмом и контрабандой наркотиков.

20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию Соединенных Штатов, а также депортировать миллионы мигрантов. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда.