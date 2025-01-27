Талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана

Талибан (организация запрещена в России) (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) освободил из тюрьмы канадского ветерана вооруженных сил Дэвида Лавери, арестованного в Кабуле 17 ноября 2024 года. Об этом сообщает информационный портал Khaama press.

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила об освобождении Лавери при содействии Катара 27 января на своей странице в социальной сети X. Мужчина уже воссоединился со своей семьей в Катаре.

Причина ареста Лавери в аэропорту Кабула неизвестна. В 2024 году в организации Veterans Transition Network, где работал военный, заявили, что он часто посещал Афганистан для выполнения гуманитарной миссии.

По данным издания, Лавери помог эвакуировать 100 афганцев три года назад во время вывода войск США из Афганистана. В течение нескольких лет он руководил частной охранной компанией Raven Rae Consulting Services в афганской столице.

Освобождение Лавери говорит о продолжающихся дипломатических усилиях, а также подчеркивает ключевую роль Катара в переговорах с «Талибаном», говорится в статье.