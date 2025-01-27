Стало известно о невозможности Зеленского отказаться от переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет отказаться от мирных переговоров с Россией. Об этом стало известно из материала турецкого издания Hürriyet.

Издание подчеркнуло, что и президент США Дональд Трамп, и российский лидер Владимир Путин настроены завершить военный конфликт мирным путем.

«Зеленский, за спиной которого стоит США, не сможет сбежать из-за стола переговоров», — отметила Hürriyet.

Газета заявила, что переговорам, которые могут начаться весной, будет предшествовать прекращение огня. Hürriyet также отметила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может стать посредником в переговорах.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору порассуждал о сложном положении Зеленского. Он объяснил, что украинский лидер оказался зажат между США и Россией.