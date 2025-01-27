ФБР объявило о начале крупномасштабных ядерных учений

Масштабные учения по реагированию на «ядерные инциденты» проходят на территории штата Нью-Йорк. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР).

По данным ФБР, межведомственные учения начались в Нью-Йорĸе и прилегающих оĸругах 26 января и продлятся до 31 января. В них принимают участие представители военного ведомства, министерств энергетики и внутренней безопасности, национальной администрации по ядерной безопасности, а также полицейские, пожарные, представители органов здравоохранения и сотрудники ФБР.

«Участники учений проводят операции в средствах индивидуальной защиты для имитации реалистичных условий. В учениях также будут задействованы самолеты федеральных, государственных и местных правоохранительных органов», - подчеркнули в ФБР.

При этом Федеральное бюро расследований заметило, что учения не представляют опасности, и призвало местных жителей не беспокоиться из-за присутствия военных.

Ранее новый глава Пентагона Питер Хегсет заявил, что модернизация ядерной триады США является «вопросом выживания». Он также добавил, что наивысшим приоритетом страны должно являться предотвращение возможной ядерной атаки со стороны потенциального противника.