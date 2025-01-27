Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить помощь другим странам говорит о скором завершении конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко.

Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь Марк Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной поддержки на 90 дней, в том числе и Киева. Агентство США по международному развитию также получило указание прекратить выделять средства на проекты помощи Украине.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

«Начало конца конфликта на Украине?» — написала Панченко, комментируя ситуацию.

Ранее журналистка заявляла, что Владимиру Зеленскому стоит показать Трампу, на что были потрачены выделенные Киеву деньги американских налогоплательщиков. По мнению Панченко, именно в таком случае на территории Украины «наступит мир».