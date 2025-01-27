Вэнс рассказал, сколько войн выиграли США за последние 40 лет

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США ввязались в «слишком много войн», но при этом не выиграли ни одного конфликта за последние 40 лет. Об этом он рассказал в интервью CBS.

Ранее Сенат США утвердил экс-ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны страны. Его кандидатуру поддержали 50 сенаторов, столько же выступили против. Решающий голос за Хегсета отдал Вэнс. Утверждение с разницей в один голос стало худшим результатом для американского министра обороны за всю историю.

Журналистка CBS Маргарет Бреннан спросила Вэнса, как Хегсет собирается повести за собой целую армию, если он не смог объединить свою собственную Республиканскую партию.

«Главное, что мы хотим от Пита Хегсета - чтобы он исправил проблемы в Министерстве обороны. К сожалению, их много. Мы ввязались в слишком много войн, для которых у нас нет плана победы», - заявил Вэнс.

Он добавил, что США «попали во множество неприятностей, в которые не должны были попадать», а процесс военных закупок в стране «серьезно сломан». Вице-президент США указал на развитие искусственного интеллекта и технологий беспилотников, подчеркнув, что американские власти должны изменить подходы к финансированию закупок оружия и вооружению своих войск.

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«Это время глобальных потрясений, и мы думаем, что Пит Хегсет - это правильный парень, чтобы возглавить эту работу», - подчеркнул Вэнс.

Слабую поддержку нового министра обороны он объяснил тем, что Хегсет - «преобразователь». Многим людям не нравится преобразования, но они «крайне необходимы», подчеркнул вице-президент США.