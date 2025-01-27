Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в Соединенных Штатах, использует личные связи, чтобы призвать «сильную Америку» Дональда Трампа защитить республику от России. Об этом пишет The Hill.
Как следует из текста, Зурабишвили использует личные связи, чтобы получить доступ к президенту США, «который был в значительной степени заблокирован в администрации Байдена, жестко придерживавшейся протокола».
Объявлено новое место работы экс-президента Грузии Зурабишвили
Ее идея заключается в том, что США должны оказать давление на Россию, которая якобы использует Грузию «как игровую площадку», отмечается в материале. По словам экс-президента, у нее была возможность сообщить Трампу, что ее страна представляет стратегически важный регион, который Вашингтон не может забыть.
«Они [команда Трампа] не могут отдать этот регион России. Вот что мы должны понять. Я ожидаю, что Америка почувствует себя вовлеченной в этот регион, потому что в противном случае она приведет этот регион к России и Китаю», — сказала Зурабишвили.
До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в 2025 году необходимо нанести решающий удар по радикальным силам в стране и положить конец «либеральному фашизму».