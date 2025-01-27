Польша оценила результаты выборов президента Белоруссии

В Министерстве иностранных дел (МИД) Польши заявили о разочаровании итогами президентских выборов в Белоруссии.

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Ныне действующий глава республики Александр Лукашенко одержал победу в ходе выборов на пост главы государства. Об этом стало известно в понедельник, 27 января. Он обошел других кандидатов на должность с большим отрывом, заручившись поддержкой 86,82 процента избирателей.

— Министерство иностранных дел Республики Польша выражает разочарование в связи с проведенными сегодня в условиях нарушения основных демократических процедур президентскими выборами в Белоруссии, — написали в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что независимые кандидаты не имели возможности принять участие в выборах из-за действий властей. Как отметили в министерстве, избирательная кампания якобы прошла в условиях репрессий в отношении политических оппонентов и «запугивания представителей белорусского гражданского общества».

МИД Польши также призвал власти Белоруссии инициировать процесс, который приведет к созданию «по-настоящему свободной и демократической» страны, освобожденной от политических заключенных, сказано на сайте ведомства.

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Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что выборы президента в Белоруссии являются несвободными и недемократичными. Она считает, что демократические выборы подразумевают в себе свободу, честность и прозрачность