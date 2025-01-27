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Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что любая группа, которая пересекает границы Украины без согласия и разрешения России, становится военной целью, и это влечет за собой очевидные последствия, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую запись посла в Telegram-канале.

"Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, - военная цель с вполне понятными последствиями", - написал Мирошник.

В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем

Депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет охарактеризовал высказывания Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией "политическим воем", сообщает РИА Новости.

"Заявление Зеленского - обыкновенный политический вой проходимца, который не решает ровным счетом ничего", - сказал Шеремет.

Он также отметил, что Зеленский является взращенным коллективным Западом и продавший украинский народ диктатором, который утратил право говорить от имени Украины и представлять ее на международных площадках.

Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал американского миллиардера Илона Маска, который заявил, что современные немцы не обязаны испытывать чувство вины за преступления, совершенные нацистами, пишет РИА Новости со ссылкой на запись Туска в социальной сети Х.

"Слова, которые мы услышали от главных участников мероприятия AFD о необходимости забыть немецкую вину за преступления нацистов, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима", - написал Туск.

Зеленский высказался после сдачи крупного рубежа обороны на границе ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого руководить группировкой войск "Хортица" на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись главы киевского режима в Telegram-канале.

"Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области (украинское название ДНР. — Прим. ред.) — генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жестокие направления боев", — заявил Зеленский.

США приостановили выдачу виз колумбийцам

Выдача виз колумбийцам в консульском отделе посольства США в Боготе приостановлена. Меры будут действовать пока Колумбия не примет депортированных из США мигрантов, пишет РИА Новости со ссылкой на госдеп США.