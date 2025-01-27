У берегов Португалии задержали судно с экипажем из России

Испанские и американские спецслужбы задержали у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer с российским экипажем по подозрению в перевозке наркотиков. Об этом сообщает испанская газета Faro de Vigo.

«Гражданская гвардия Испании совместно с сотрудниками ФБР США задержала у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer с российским экипажем, который следовал из порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург. Судно заподозрили в контрабанде крупной партии наркотиков из Южной Америки», — передает издание.

Авторы материала указали на то, что большинство членов экипажа являются гражданами России и Белоруссии. По данным газеты, они трое суток находились в порту, где им «угрожали оружием и не позволяли вызвать консула для выяснения обстоятельств произошедшего».

Отмечается, что проведенная проверка не выявила наркотиков на судне, поэтому экипаж в составе 23 человек отпустили в порт назначения, а контейнеровоз отбуксировали в испанский порт Виго.

Ранее газета Express со ссылкой на источники сообщила, что британские военные силы готовы задерживать российские корабли у побережья Великобритании. По словам источников, для реализации таких шагов потребуется политическое решение «на самом высоком уровне».