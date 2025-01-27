Новая администрация США пообещала отменить санкции, введенные против Венгрии. Об этом сообщил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийрято провел переговоры с американским госсекретарем Марко Рубио в воскресенье, 26 января. По словам министра, в ходе беседы Рубио заявил о намерении улучшить отношения между странами.

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«И это включает в себя тот факт, что предыдущие меры, принятые в качестве мести, будут отменены Соединенными Штатами», — написал Сийярто.

Ранее Сийярто назвал включение главы кабинета премьера Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью американского посла Дэвида Прессмана, уходящего со своего поста.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.