Белоруссия избрала президента

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 86,82% голосов. Об этом сообщает Telegram-канал «БелТА.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, за него проголосовали 86,82 процента избирателей. Как заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко, страна избрала главу государства.

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«Можете поздравить Республику Беларусь, мы избрали президента», — передает его слова ТАСС.

Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков рассказал, что выборы президента республики прошли без эксцессов. Он добавил, что ведомство не ожидает каких-либо инцидентов и после окончания выборов. Итоговая явка составила 85,7 процентов.