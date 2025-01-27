Министр обороны США пообещал дать Израилю все необходимое для самообороны

Новый министр обороны США Пит Хегсет провел «ознакомительный» телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Пресс-релиз о содержании их беседы опубликовал Пентагон.

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В тексте заявления отмечается, что собеседники признали важность продвижения общих интересов и приоритетов безопасности перед лицом постоянных угроз.

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«Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты под руководством президента [Дональда] Трампа полностью привержены обеспечению Израиля возможностями, необходимыми для самообороны», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Хегсет и Нетаньяху договорились оставаться в тесном контакте.

25 января Трамп дал Пентагону распоряжение снять запрет прежней администрации на поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб. Решение прошлого президента Джо Байдена остановить их поставку в мае 2024-го привело к кризису в американо-израильских отношениях. Тогда власти США стремились не допустить применения бомб МК-84 в густонаселенных районах сектора Газа. 26 января Нетаньяху выразил Трампу благодарность за «выполнение обещания дать Израилю инструменты, необходимые для защиты и борьбы с общими врагами».

Ранее Израиль попросил у США помощи с вызволением заложницы из плена ХАМАС.