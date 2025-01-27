В Израиле раскритиковали возвращение палестинцев на север сектора Газа

Бывший министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал возвращение палестинцев в северную часть сектора Газа победой ХАМАС.

« О т к р ы т и е ш о с с е Н е ц а р и м с е г о д н я у т р о м и в ъ е з д д е с я т к о в т ы с я ч ж и т е л е й Г а з ы в с е в е р н у ю ч а с т ь а н к л а в а — э т о о б р а з ы п о б е д ы Х А М А С и е щ е о д н а у н и з и т е л ь н а я ч а с т ь б е з р а с с у д н о й с д е л к и . Т а к в ы г л я д и т н е п о л н а я п о б е д а — т а к в ы г л я д и т п о л н а я к а п и т у л я ц и я » , — н а п и с а л о н в с о ц с е т я х .

Экс-министр добавил, что еврейское государство «должно вернуться к войне».

Ранее радиостанция Kan сообщила, что Бен-Гвир подал в отставку с поста министра нацбезопасности Израиля, а возглавляемая им партия «Оцма ехудит» («Еврейская сила») вышла из состава правительственной коалиции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в знак протеста против соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.