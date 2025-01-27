В Израиле раскритиковали возвращение палестинцев на север сектора Газа

Бывший министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал возвращение палестинцев в северную часть сектора Газа победой ХАМАС.

В Израиле раскритиковали возвращение палестинцев на север сектора Газа
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«Открытие шоссе Нецарим сегодня утром и въезд десятков тысяч жителей Газы в северную часть анклава это образы победы ХАМАС и еще одна унизительная часть безрассудной сделки. Так выглядит не полная победа так выглядит полная капитуляция», написал он в соцсетях.

Экс-министр добавил, что еврейское государство «должно вернуться к войне».

Ранее радиостанция Kan сообщила, что Бен-Гвир подал в отставку с поста министра нацбезопасности Израиля, а возглавляемая им партия «Оцма ехудит» («Еврейская сила») вышла из состава правительственной коалиции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в знак протеста против соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

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