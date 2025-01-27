В Израиле раскритиковали возвращение палестинцев на север сектора Газа
Бывший министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал возвращение палестинцев в северную часть сектора Газа победой ХАМАС.
«Открытие шоссе Нецарим сегодня утром и въезд десятков тысяч жителей Газы в северную часть анклава — это образы победы ХАМАС и еще одна унизительная часть безрассудной сделки. Так выглядит не полная победа — так выглядит полная капитуляция», — написал он в соцсетях.
Экс-министр добавил, что еврейское государство «должно вернуться к войне».
Ранее радиостанция Kan сообщила, что Бен-Гвир подал в отставку с поста министра нацбезопасности Израиля, а возглавляемая им партия «Оцма ехудит» («Еврейская сила») вышла из состава правительственной коалиции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в знак протеста против соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.