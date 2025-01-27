Министр внутренних дел Белоруссии заявил об очень спокойных выборах в стране

В Белоруссии еще не было таких спокойных выборов, заявил глава МВД республики Иван Кубраков. Об этом сообщает ТАСС.

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Министр поблагодарил граждан страны за правопослушное поведение. Он подчеркнул, что несмотря на попытки из-за границы исказить ситуацию, таких спокойных выборов и избирательных кампаний в Белоруссии еще не было. По его словам, об этом свидетельствуют цифры и отмечают люди.

ЦИК Белоруссии признал президентские выборы состоявшимися

26 января председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко заявил, что оппозиция за рубежом пыталась воздействовать на выборы президента Белоруссии, но это не повлияло на избирательную кампанию. По его словам, в Белоруссии были созданы условия для свободного и демократического волеизъявления граждан.

Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участках, отметили в ЦИК.

По данным экзитпола, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов, Сергей Сыранков — 2,7%, Олег Гайдукевич — 1,8%, Анна Канопацкая — 1,6%, Александр Хижняк — 1,2%. Галочку «против всех» поставили в бюллетенях 5,1% избирателей.

Ранее в Европе сочли выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.