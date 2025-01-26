В Греции прервали пассажирские перевозки из-за бронетехники НАТО

Пассажирские перевозки на железной дороге Александруполис-Орменио на севере Греции были прерваны на пять дней из-за перевозки сотен единиц бронетехники НАТО в Восточную Европу. Об этом сообщает pronews.gr.

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В публикации отмечается, что на одном из поездов везли 67 бронемашин.

Представители греческой железнодорожной компании Hellenic Train сообщили, что с 21 по 25 января обслуживание по железной дороге Александруполис - Орменио - Орестиада будет прервано из-за перевозки «коммерческих грузов», подчеркнуло издание.

Портал отмечает, что данные действия являются первым крупномасштабным испытанием Сил быстрого реагирования НАТО, которое направлено на оценку скорости и эффективности развертывания войск для решения задач в Юго-Восточной Европе.

18 января издание České noviny сообщило, что через Чехию с 19 по 26 января ночью будет происходить транзит 300 британских военнослужащих и около ста единиц боевой техники, направляющихся в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025.

13 января в Румынии стартовали учения НАТО Steadfast Dart 2025. В маневрах примут участие около 10 тыс. военных из девяти стран — членов НАТО, 17 военно-морских средств, более 20 самолетов и 1,5 тыс. единиц техники.