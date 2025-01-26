На Западе вынесли Украине приговор

Долговременное прекращение финансовой помощи со стороны США станет для Украины очень серьезной проблемой.

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Такой приговор Киеву вынес британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Есть риск, что в случае, если финансовая помощь полностью иссякнет, страна может рухнуть в гиперинфляцию, что она бы уже давно сделала, если бы не финансовая помощь в критические моменты», — отметил он.

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Ранее стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID), которое являлось главным источником американского финансирования на Украине, в том числе военной помощи, получило команду остановить работу над всеми своими проектами. При этом в Киеве опровергли сообщения о прекращении помощи.