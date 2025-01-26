Президент Колумбии обратился к нелегалам из США на фоне шагов Трампа

Президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X призвал 15,6 тыс. американцев, проживающих в стране, урегулировать свой миграционный статус.

«Граждане США, которые того пожелают, могут находиться в Колумбии. Я верю в свободу человека. Однако... в соответствии с колумбийским законодательством они должны легализовать свое пребывание», — высказался политик в другом посте.

Он добавил, что никогда не будет сжигать американский флаг и возвращать нелегалов в США в наручниках.

«Истинные либертарианцы никогда не будут посягать на свободу человека. Мы — противоположность нацистам», — написал Петро.

Президент Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Политик угрожал установить режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направить туда войска. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда и объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Она предписывает просителям убежища ждать решение по их делам в Мексике, а не в США.

Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами

26 января Петро запретил доступ в Колумбию американским самолетам с мигрантами. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками. Позднее стало известно, что Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту.