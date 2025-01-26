Маска сравнили с Зеленским после его неожиданной идеи

Украинская журналистка Диана Панченко сравнила американского предпринимателя Илона Маска с президентом Украины Владимиром Зеленским после его неожиданной идеи переименовать Ла-Манш.

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Свое мнение она написала в соцсети X.

«Зеленский дает названия аэропортам и городам, которые не контролируются Украиной», — написала она в комментарии под постом миллиардера.

Ранее Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона. К своей публикации он приложил карту с «новым наименованием».

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До этого власти США официально переименовали Мексиканский залив в Американский.