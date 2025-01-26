Маска сравнили с Зеленским после его неожиданной идеи
Украинская журналистка Диана Панченко сравнила американского предпринимателя Илона Маска с президентом Украины Владимиром Зеленским после его неожиданной идеи переименовать Ла-Манш.
Свое мнение она написала в соцсети X.
«Зеленский дает названия аэропортам и городам, которые не контролируются Украиной», — написала она в комментарии под постом миллиардера.
Ранее Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона. К своей публикации он приложил карту с «новым наименованием».
Скандальный жест Илона Маска появился на заводе Tesla в Берлине
До этого власти США официально переименовали Мексиканский залив в Американский.