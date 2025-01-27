В Грузии начались новые акции протеста

В Тбилиси у здания парламента Грузии, а также в крупных городах страны — Батуми, Зугдиди и Кутаиси — проходят новые антиправительственные акции протеста. Об этом пишет РИА Новости.

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Участниками акции в Тбилиси стали несколько сотен человек. Демонстранты требуют назначить новые выборы и освободить людей, задержанных в ходе митингов, отмечает агентство. Центральный проспект Руставели перед парламентом перекрыт для движения транспортных средств.

Очередная акция протеста началась у парламента Грузии

Первая волна протестов началась в Грузии после парламентских выборов 26 октября прошлого года, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Она получила в парламенте 89 мандатов из 150. Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

С 28 ноября 2024 года в Тбилиси и других городах Грузии проходила вторая волна протестных акций после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

20 января грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в 2025 году необходимо нанести решающий удар по радикальным силам в Грузии и положить конец «либеральному фашизму». По словам главы кабмина, это позволит развиваться стране и добиваться национальных целей.

Ранее премьер Грузии сделал заявление о внеочередных парламентских выборах.