Индийский посол оценил санкции США против «теневого флота» России
Сейчас сложно предугадать, как закупка Индией российской нефти, поставляемой «теневым флотом», может повлиять на положения стран. Однако Дели будет продолжать уделять приоритетное внимание энергетической безопасности. Таким образом посол Индии в России Винай Кумар прокомментировал сообщения западных агентств в контексте новых санкций США.
Кроме того, он ответил на вопрос о том, сократятся ли объемы торговли российской нефтью.
— Это не тот вопрос, который решает правительство Индии. Индийские частные компании, закупающие российскую нефть, будут принимать самостоятельные решения, при этом они будут исходить из своих коммерческих интересов, — приводит его слова «Коммерсантъ».
В конце декабря индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы, которые являются основными покупателями российской нефти, уже начали искать варианты покупки сырья на ближневосточном рынке. Из-за проблем с импортом из России компании стали искать альтернативные маршруты поставок.
Туск предостерег Орбана от блокировки санкций против России
Ограничения, о которых идет речь, были приняты покинувшей Белый дом администрацией бывшего президента США Джо Байдена. Незадолго до сложения полномочий он ввел новый пакет санкций, который затронул российскую нефтяную промышленность.