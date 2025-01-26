Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами

Колумбия развернула два военных самолета США, на борту которого находилось примерно 160 депортируемых мигрантов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами
© ТК «Звезда»

Ранее агентство сообщало, что президент Колумбии Густаво Петро не позволит американским самолетам, которые перевозят мигрантов с целью депортации, приземляться в стране.

На своей странице в социальной сети Петро написал, что США не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам.

После этого он порекомендовал Вашингтону разработать протокол, который «будет относиться к мигрантам с достоинством».

Напомним, что в Соединенных Штатах начали готовиться к массовой депортации еще в ноябре. В то время новый президент страны Дональд Трамп пообещал провести ее после возвращения в Белый дом.