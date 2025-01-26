В Египте пересмотрят многомиллионные иски семей погибших в крушении А321 россиян

В Египте кассацонный суд отправил на новое рассмотрение заявление семей россиян, погибших в результате взрыва над Синайским полуостровом авилайнера А321 в октябре 2015 года. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает «Коммерсантъ».

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Кассационный суд отменил решение нижестоящей судебной инстанции об отказе в исках семьям погибших к компании-перевозчику и страховщику на территории Египта. Бывшему председателю апелляционной инстанции объявлен выговор. Российский адвокат жертв синайского теракта Михаил Загайнов назвал решение суда в Каире «первой ласточкой» и понаделяся на отмену отказов по второй группе исков россиян, которые были предъявлены допустившим теракт властям Египта.

Самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2045 года. Все 224 человека (в основном россияне), находившиеся на борту, погибли. Ответственность за катастрофу взяли на себя боевики группировки «Вилайят Синай», присягнувшей на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Изначально власти страны отказывались признавать катастрофу терактом. Лишь 24 февраля 2016 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впервые признал, что причиной крушения российского самолета А321 в небе над Синаем был теракт.