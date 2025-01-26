В Белоруссии явка на выборах превысила 80%
Явка на президентских выборах в Белоруссии составила 81,5%. Об этом сообщила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская, передает РИА Новости.
Данные по состоянию на 18 часов были озвучены на брифинге Центризбиркома.
«В целом по стране приняли участие в голосовании 81,5 процента наших избирателей, которые включены в списки граждан, имеющих право принимать участие в выборах», — сказала Балдовская.
По ее словам, из проживающих за рубежом проголосовали 107 человек.
На пост президента республики претендуют пять кандидатов:
- действующий глава государства Александр Лукашенко;
- лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;
- лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
- первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков;
- экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях также есть графа «Против всех».
Ранее Лукашенко заявил, что ему «абсолютно фиолетово», признает ли выборы Европарламент, а главное, «чтобы белорусы признали эти выборы».