В Белоруссии явка на выборах превысила 80%

Явка на президентских выборах в Белоруссии составила 81,5%. Об этом сообщила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская, передает РИА Новости.

Данные по состоянию на 18 часов были озвучены на брифинге Центризбиркома.

«В целом по стране приняли участие в голосовании 81,5 процента наших избирателей, которые включены в списки граждан, имеющих право принимать участие в выборах», — сказала Балдовская.

По ее словам, из проживающих за рубежом проголосовали 107 человек.

На пост президента республики претендуют пять кандидатов:

действующий глава государства Александр Лукашенко;

лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;

лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;

первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков;

экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.

В бюллетенях также есть графа «Против всех».

Ранее Лукашенко заявил, что ему «абсолютно фиолетово», признает ли выборы Европарламент, а главное, «чтобы белорусы признали эти выборы».