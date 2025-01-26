Белоруссия освободила гражданку США Анастасию Нюфер

Власти Белоруссии освободили гражданку Соединенных Штатов Анастасию Нюфер, рассказал в соцсетях госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишут «Ведомости».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек. Восемь из них были осуждены за экстремизм, семь — за оборот наркотиков.

«Благодаря президенту США [Дональду Трампу], Белоруссия только что в одностороннем порядке освободила невинную американку, Анастасию Нюфер», — отметил Рубио.

Дипломат не посчитал нужным рассказать, по какой статье отбывала наказание или была задержана Нюфер, заметили журналисты.

Ранее сообщалось, что Лукашенко 28 декабря 2024 года помиловал 20 лиц, осужденных за экстремизм. Кроме того, 18 января были помилованы 23 человека.