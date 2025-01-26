Европейские элиты разозлятся, если президенту США Дональду Трампу удастся урегулировать конфликт на Украине.

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Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Представьте себе гнев европейской элиты, НАФО и русофобов, если президенту США удастся достичь перемирия на Украине», — отметил он.

Ранее издание The Independent сообщило о планах Трампа закончить украинский конфликт к весне. Подчеркивалось, что присутствие главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии на инаугурации Трампа якобы является демонстрацией главы государства обеспечить для Киева выгодную сделку.