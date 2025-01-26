Прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения в мятеже против президента

Прокуратура Южной Кореи предъявила президенту страны Юн Сок Ёлю официальное обвинение в организации мятежа в стране. Об этом пишет агентство Yonhap.

По данным следствия, Юн Сок Ёль вступил в сговор с экс-министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами для подстрекательства к восстанию 3 декабря.

Правоохранители напомнили, что политик объявил в стране военное положение, несмотря на отсутствие признаков вооруженного конфликта или сопоставимого национального кризиса.

На фоне этого Юн Сок Ёль намеревался арестовать глав конкурирующих партий и наблюдателей за выборами.

Журналисты отметили, что президента могут приговорить к пожизненному заключению или смертной казни.

Ранее сообщалось, что парламент Южной Кореи отстранил Юн Сок Ёля от должности президента из-за введенного им 3 декабря военного положения.

Управление антикоррупционных расследований страны, в свою очередь, выдало ордер на арест главы государства, его задержали 15 января. 23 января дело о мятеже передали в прокуратуру.