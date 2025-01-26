Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, предполагается внешнее воздействие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на латвийский портал LSM.

Владелец кабеля компания «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» заявила, что инцидент произошел «рано утром в воскресенье в Балтийском море». Системы мониторинга компании зафиксировали перебои в передаче данных на участке между латвийским Вентспилсом и шведским Готландом.

«Есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешним воздействием», — заявила представитель компании Винета Спругайне.

Премьер Латвии Эвика Силиня созвала срочное совещание из-за инцидента.

Ранее недружественные России западные политики и СМИ не раз пытались обвинять Москву в инцидентах с подводными кабелями в Балтийском море.

Эксперты считают, что обрывы кабелей — обычная рабочая ситуация. Но сейчас Запад ведет информационную войну против РФ, стремясь любое подобное происшествие «подогнать под политическую ситуацию».