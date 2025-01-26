Глава Минфина Израиля одобрил предложение Трампа о переселении жителей сектора Газа

Глава Минфина Израиля поддержал предложение Трампа расселить 1,5 млн палестинцев из сектора Газа. Это «отличная идея», написал министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в соцсетях. Он заявил, что будет работать над реализацией этого плана вместе с главой правительства Биньямином Нетаньяху. О том, что палестинских беженцев, потерявших жилье, можно расселить в арабских странах, в частности Египте и Иордании, Дональд Трамп заявил накануне. По его мнению, построить новое жилье за пределами сектора проще, чем восстановить его в самом анклаве. По данным ООН в Газе уничтожены или повреждены 60% построек и 92% жилых домов.

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Трамп добавил, что предложил идею о переселении королю Иордании Абдалле Второму, и вскоре планирует переговорить с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси. По мнению Смотрича, предложение Трампа отличается новизной и неординарностью. Однако эта идея не нова, говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский:

Марк Котлярский, журналист, писатель

«Она была достаточно популярна в 90-х годах, называлась она идеей трансфера. Сторонники этого трансфера подразделялись на две категории: были те, кто выступал за принудительный трансфер, были те, кто выступал за добровольный трансфер. Люди, уезжающие из сектора Газа, получают соответствующую денежную компенсацию, уезжают за границу, в какие-то близлежащие страны либо европейские, это уже второй вопрос. Потом эта идея сошла на нет, Трамп не говорил о расселении сектора Газа на постоянной основе, но мы прекрасно знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное. Если действительно сектор Газа на 87% разрушен, восстановление потребует колоссального количества вливаний и средств, называются суммы совершенно неподъемные — десятки и сотни миллиардов долларов. Египет вряд ли захочет принимать палестинцев у себя, у него свои экономические проблемы. Есть предположение, что американцы готовы помочь Египту, в частности, пшеницей и помочь им с вопросом продовольствия, при условии, что Египет абсорбирует у себя определенное количество палестинцев. Насколько мне известно по моим источникам, если даже готовится некая частная инициатива, здесь есть идея создать фонд в Израиле на частной основе, который поддержал бы эту идею и способствовал финансово. А что будет с сектором Газа, тут тоже много предложения, например, есть предложение — Газа очень удобно расположена, с точки зрения географической, это большая полоса пляжа песчаного, мягкое море, хороший климат, почему бы там усилиями многих стран, в том числе арабских — Саудовской Аравии, ОАЭ — не создать колоссальный город-курорт. Это одно из многих предложений, их сейчас много очень гуляет, не понятно, что из них реально, а что нет, потому что пока рано говорить об этом».

CNN напоминает, что главы государств и Иордании, и Египта ранее резко высказывались против идеи направить в их страны больше палестинских беженцев. В Иордании, по данным ООН, уже размещено почти 2 миллиона 400 тысяч палестинских беженцев.