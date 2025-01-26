Суд в Дании отказался экстрадировать на Украину гражданина России

Мужчину подозревают в шпионаже.

Также на родину не станут отправлять украинца, которого обвиняют в краже драгоценностей.

Суд посчитал, что в случае выдачи Киеву обвиняемые могут быть подвергнуты бесчеловечному обращению, в том числе пыткам, сообщило датское информагентство «Ритцау» со ссылкой на заявление Апелляционной комиссии.

Украинская сторона предоставляла гарантии соблюдения прав человека в отношении россиянина и украинца, однако суд это не убедило.