В офисе Зеленского отреагировали на «мирный план Трампа»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отреагировал на опубликованный в СМИ «100-дневный мирный план» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, «никаких «мирных планов за 100 дней» не существует в реальности».

Перед этим издание сообщило о том, что в последние дни в политических и дипломатических кругах Украины распространяется якобы подготовленный командой Трампа «мирный план» по Украине, который предусматривает завершение вооруженного конфликта за 100 дней к 9 мая 2025 года. Подлинность данного документа не подтверждена.

Украина получила «план-график» завершения конфликта с Россией за 100 дней

До этого Трамп заявил, что мирный договор по урегулированию конфликта на Украине не был подписан, потому что президент Украины «захотел воевать». Политик отметил, что Зеленский «решил тягаться» с гораздо более крупной и могущественной страной, чем Украина, — Россией. По мнению американского президента, украинский лидер не должен был этого делать, потому что был шанс на заключение мира.