Указ Трампа запретил въезд спасавшимся от талибов афганским беженцам

Десятки тысяч афганских беженцев, которым были одобрены специальные американские визы, не могут попасть в США. Это связано с указом Дональда Трампа о прекращении помощи иностранным государствам, сообщает The New York Times.

Указ Трампа приостановил действие программы переселения, по которой в США прибывают беженцы из Афганистана, сотрудничавшие с американцами до прихода «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

В указе Трампа говорится, что «США не имеют возможности принять большое количество мигрантов, и в частности, беженцев». Программа переселения остановлена до тех пор, пока она «не будет соответствовать интересам Соединенных Штатов».

По данным Reuters, ссылающегося на представителя США и одного из адвокатов, доступ в США оказался закрыт для 40 тысяч афганцев, которые уже получили разрешения на пребывание в Штатах.

В США многие утверждают, что страна в долгу перед афганцами, оказавшимися в беде из-за вывода американских войск при президенте Джо Байдене.