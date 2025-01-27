Стало известно о колебаниях Трампа по «подходу» к Путину

Президент США Дональд Трамп колеблется в своем подходе по взаимодействию с Россией и президентом Владимиром Путиным, а его риторика уже подрывает доверие Москвы «из-за первых признаков того, что он следует сценарию» Джо Байдена. Об этом пишет Asia Times.

В материале отмечается, что Трамп продвигает идею о том, что России нужно поторопиться заключить сделку по Украине, прежде чем он, воспользовавшись «экономическими проблемами» Москвы, введет пошлины и новые санкции.

«Взгляд Трампа на российскую экономическую ситуацию, вероятно, следует тому, что ему сообщила американская разведка. Он, похоже, считает, что экономика России близка к краху, что заставляет его сказать Путину поторопиться и заключить сделку или пострадать от последствий», — пишет AT.

В материале отмечается, что подобная риторика является частью сценария, «продвигаемого Байденом и его коллегами из глубинного государства, на основе ошибочного убеждения, что США могут спровоцировать смену режима в России». Авторы предупреждают Трампа, что такая политика контрпродуктивна, поскольку только усиливает российскую решимость закончить конфликт на Украине и одержать победу.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

«Хуже того, это подрывает доверие к Трампу в Москве в плане заключения сделки о прекращении войны. Трамп пришел к власти относительно свободным от какой-либо связи с политикой глубинного государства Байдена. <…> Его подход дал ему преимущество, так как он пришел к власти без какого-либо багажа внешней политики Байдена, который он теперь рискует потерять», — говорится в тексте.

Asia Times также предполагает, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным до сих пор не состоялся из-за высказываний и политики президента США на российском направлении.