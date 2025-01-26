Тысячи протестующих в Афинах потребовали расследовать катастрофу поезда 2023 года

В центре Афин прошел масштабный митинг, в ходе которого тысячи людей потребовали тщательного расследования железнодорожной катастрофы 2023 года, в результате которой погибли десятки людей.

Как передает ТАСС, тысячи людей собрались у парламента Греции, чтобы выразить протест против замедления расследования железнодорожной трагедии 2023 года. Родственники жертв и их сторонники требуют, чтобы правительство приняло меры по расследованию причин катастрофы и наказанию виновных.

Площадь перед парламентом полностью заполнена протестующими, которые держат плакаты с надписями «На их месте могли быть наши дети» и «Правительство убийц».

Протестующие считают, что в вагоне грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским, перевозился быстро воспламеняющийся груз. Они уверены, что правительство намеренно затягивает расследование.

Президент объединения родственников жертв Мария Каристиану заявила: «Нужны немедленные действия по расследованию взрыва и пожара, вызванного незаконным грузом». Она также требует объяснений от Костаса Тасуласа, почему он тормозит парламентское расследование причин трагедии.

Подобные акции проходят не только в Афинах, но и в других городах, включая Салоники и более 100 населенных пунктов Греции. Митинги также запланированы за границей, в таких городах, как Никосия, Кембридж, Манчестер, Эдинбург, Франкфурт, Барселона и другие. В Брюсселе уже прошел митинг с участием десятков человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель отдела безопасности и движения поездов Греции Христос Рецинас заявил, что несколько лет не ездит на поездах из-за отсутствия систем безопасности. В результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от греческого города Лариса погибли 40 человек и еще 85 получили ранения.