Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка.

Лукашенко регулярно появляется на публике с Умкой, взял он его и на голосование на выборах президента, чем вызвал интерес у журналистов. Один из них поинтересовался историей шпица на пресс-конференции.

"Подарили его не мне, но он привязался ко мне. Я его очень люблю", - сказал он.

Президент Белоруссии добавил, что вырос в деревне и раньше не так внимательно относился к животным. Он отметил, что Умка - преданный и надежный.