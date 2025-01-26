Президент Колумбии запретил посадку самолетов США с депортируемыми мигрантами

Колумбийский президент Густаво Петро запретил посадку самолетов из США с депортируемыми мигрантами из-за неподобающего обращения американских властей с гражданами Колумбии.

Густаво Петро, президент Колумбии, объявил о запрете на посадку самолетов из США, перевозящих депортируемых колумбийских граждан, передает РИА Новости. Такое решение Петро объяснил неподобающим обращением с мигрантами, подчеркнув, что «США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками». Президент также отметил необходимость установления американскими властями протокола по достойному обращению с мигрантами.

Ранее власти Бразилии также выразили недовольство по поводу депортации своих граждан из США, назвав применение наручников нарушением прав бразильцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа задействовала военно-транспортные самолеты для депортации мигрантов из Техаса и Калифорнии в Гватемалу, отправив два рейса C-17 с 160 нелегалами на борту, а президент США Дональд Трамп положительно оценил успехи в депортации нелегальных мигрантов, отметив, что приоритетом является высылка закоренелых преступников.