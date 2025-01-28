Колумбия выделила самолеты для возвращения своих граждан из США

Колумбийский президент Густаво Петро в соцсети X написал, что высылаемых из США граждан заберет авиация страны.

"Наши соотечественники прибудут на территорию Колумбии утром. Их доставит наша авиация, они прибудут без наручников", - сообщил политик. Он добавил, что такой подход "уважения достоинства" власти Колумбии будут применять по отношению ко всем государствам, которые захотят депортировать граждан республики.

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США. Его администрация уже разрешила депортировать мигрантов без суда. 26 января Петро запретил доступ в Колумбию американским самолетам: он призвал Вашингтон "установить протокол" по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками.

Позднее стало известно, что власти Колумбии развернули два военных самолета США. На их борту находились примерно 160 мигрантов. Трамп после этого сообщил, что действия колумбийских властей угрожают американской национальной и общественной безопасности, и ввел санкции и пошлины в 25% на все товары из республики. В итоге Петро распорядился отправить за подлежащими депортации из США гражданами Колумбии свой борт и ответить на шаги Вашингтона зеркально. Утром 27 января власти Колумбии разрешили противоречия с США, а в Белом доме заявили, что республика согласилась принимать депортационные рейсы.