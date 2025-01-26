В Раде заподозрили Зеленского в желании сорвать переговоры после слов о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта с Россией. Такое предположение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Он считает, что Зеленский преследовал именно такую цель, обвиняя российского лидера Владимира Путина в желании манипулировать президентом США Дональдом Трампом.

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Как утверждает депутат, таким образом Зеленский пытался рассорить политиков. При этом он выразил уверенность, что идея украинского президента обречена на провал.

«У Трампа просто нет варианта не договориться с Путиным, потому что иначе он завязнет в украинской войне (...). И Трамп, и Путин хотят выйти из этих переговоров победителями, а значит будет только один проигравший — Зеленский, и с ним Украина. Из-за него», — заключил Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что Трамп заставил Зеленского крутиться, как уж на сковородке.