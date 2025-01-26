Нетаньяху обратился к Трампу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за отмену запрета на поставки еврейскому государству авиабомб массой 2 000 фунтов (около 907 кг).

По его словам, это необходимо его стране для самообороны.

"Спасибо вам, президент Трамп, за выполнение вашего обещания дать Израилю инструменты, необходимые для защиты себя, борьбы с нашими общими врагами и обеспечения будущего мира и процветания", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

Ранее глава израильского МИД Гидеон Саар, поблагодарив Трампа за это решение, выразил мнение, что Ближний Восток "становится безопаснее, когда Израиль имеет то, что ему нужно для самообороны".

Четыре заложника переданы военным Израиля

Президент США в субботу подтвердил, что снял запрет на передачу Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный предыдущей администрацией Джо Байдена. Трамп уточнил, что бомбы "давно были на складах", а израильская сторона заплатила за них и давно ждала поставку. Портал Axios в субботу сообщил, что в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84, которые хранились на складах в США, погрузят на судно и доставят в Израиль. Администрация Байдена опасалась, что применение этих вооружений в секторе Газа может привести к значительным жертвам среди мирного населения, отмечал портал.