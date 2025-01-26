Лукашенко посоветовал Европе "отцепиться от американского авианосца"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции посоветовал европейским странам проводить самостоятельную политику по Украине и «отцепиться от американского авианосца». Его слова приводит ТАСС.

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Он призвал Европу «остановиться».

«Европейцы должны сыграть свою роль, они это понимают. Но надо отцепиться от этого авианосца американского», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что он не намерен решать глобальные вопросы с действующей администрацией Соединенных Штатов во главе с Дональдом Трампом.

Он отметил, что с приходом к власти Трампа проблемы начнутся не в Белоруссии, а в странах Европейского союза.

До этого Лукашенко заявлял, что готов поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот докажет, что может урегулировать конфликты. Он также отметил, что Трампу следует думать не только о том, чтобы «осчастливить» одних лишь американцев, и напомнил, что США в последнее время себя «очень плохо ведут».