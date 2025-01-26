Лукашенко рассказал, когда наступит развязка на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил в беседе с журналистами, что в 2025 году в конфликте на Украине наступит «развязка какая-то». Об этом пишет БЕЛТА.

По данным агентства, в ходе встречи с корреспондентами глава страны рассказал о текущей международной повестке.

«В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится [конфликт] и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», — отметил Лукашенко.

Президент пояснил, что Минск выступал и выступает за мир на Украине. Вместе с тем, добавил он, при подготовке к мирным переговорам следует в обязательном порядке учитывать интересы России.

Лукашенко заявил об уничтожении Литвы

По его мнению, США не смогут принудить Москву к миру на своих условиях. Он уточнил, что глава США Дональд Трамп понимает специфику России и не станет оказывать давление на президента России Владимира Путина.

«Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет. А если скажет, это будет во вред. Нельзя понукать и нами крутить-вертеть. У нас есть свои интересы, а у России тем более», — резюмировал Лукашенко.

Напомним, что, по мнению экспертов, во второй половине 2024 года тема мирных переговоров стала одной из ключевых в международной повестке. В 2025 году этот тренд сохранил актуальность.