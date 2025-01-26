Лукашенко оценил ситуацию на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал напряженной ситуацию, которая складывается на границе страны с Украиной, однако подчеркнул, что она не становится чрезвычайной.

Политик высказался об этом, прибыв на избирательный участок для голосования на выборах нового белорусского лидера. Его слова приводит ТАСС.

В короткой беседе с членами участковой комиссии Лукашенко также отметил, что некоторые иностранные журналисты выразили желание посетить южную границу Белоруссии.

Ранее глава государства указывал, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет втянуть Белоруссию в войну. Президент также выразил мнение, что глава киевского режима делает это после получения соответствующей "команды". По словам Лукашенко, в случае такого развития событий страна может не выдержать, как государство.