El País: в Европе боятся, что Трамп согласует напрямую с Путиным пакт по Украине

Евросоюз обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп может напрямую согласовать с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине, отстранив от переговоров ЕС и Киев. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на дипломатические источники.

По ее версии, возвращение в Белый дом республиканца усилило страх среди европейцев, что он подготовит пакт с российским лидером и отодвинет на второй план Украину и ЕС. Кроме того, в Брюсселе растет опасение относительно того, что ЕС станет единственным гарантом соблюдения будущего соглашения.

Риск заключается в том, что США разработают не очень выгодный для Киева пакт, предусматривающий, что Европа профинансирует предстоящую реконструкцию Украины и станет гарантом соглашения, признал источник издания. По его словам, "такая схема стала бы катастрофой для европейской безопасности, не говоря уже о колоссальном геополитическом поражении".

Как отмечает газета, в руководящих кругах стран ЕС набирают обороты разговоры о будущих переговорах, а также о формулах создания гарантий безопасности. По версии дипломатического источника, ставка делается на то, чтобы попытаться добиться содействия США в этом вопросе.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. По информации издания, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность" главы государства. 21 января Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ "в любое время", когда ему будет удобно. В то же время новый лидер США допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.

20 января Путин отметил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.