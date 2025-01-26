Маск предложил переименовать Ла-Манш

Пролив Ла-Манш может быть переименован в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Новое название пролива, разделяющего Англию и Францию», — написал он, сопроводив пост картинкой, где пролив Ла-Манш назван проливом имени Джорджа Вашингтона.

До этого во время выступления перед сторонниками в Лас-Вегасе президент США Дональд Трамп заявил, что мексиканские власти «были в восторге» от переименования Мексиканского залива.

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Политик напомнил, что отныне эта часть океана будет называться Заливом Америки.

21 января глава государства подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли. Согласно документу, глава министерства внутренних дел США, управляющего природными ресурсами страны, в течение 30 дней должен урегулировать все формальности, связанные с изменением названий. После этого ведомство внесет изменения в официальную систему географических названий (GNIS).