США должны спросить разрешение Лондона, прежде чем приобрести Гренландию. Приоритет покупки принадлежит Британии, соглашение об этом было заключено более века назад. Такое заявление сделал бывший датский министр по делам Гренландии Том Хёйм, пишет Sunday Times.

83-летний Том Хёйм был представителем Копенгагена в Гренландии с 1982 по 1987 год. Он считает, что обязательство 1917 года, когда США «впервые предприняли попытку приобрести остров», все еще остается в силе.

Тогда было заключено соглашение, в котором говорится, что в случае продажи Гренландии Дания должна предоставить Британии право преимущественного выкупа.

Дания согласна обсудить с США вопрос о Гренландии

«Если бы Трамп попытался купить Гренландию, ему пришлось бы сначала спросить Лондон», — сказал экс-министр.

По словам Хёйма, сделка 1917 года была частью договоренностей о покупке президентом США Вудро Вильсоном Американских Виргинских островов. США купили их у Дании за 25 миллионов долларов.

Вильсон хотел купить и Гренландию, но Копенгаген отказался от продажи и потребовал письменные заверения, что США признают Гренландию датской территорией. Эти гарантии официально были предоставлены, но «Трамп, видимо, никогда об этом не слышал», сказал Хёйм.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сможет купить Гренландию, несмотря на протесты Дании.