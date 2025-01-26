Посольство Китая ответило на утверждения ЦРУ о происхождении ковида

Китай считает данные Центрального разведуправления (ЦРУ) США о происхождении коронавируса политической манипуляцией, об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает ТАСС.

«Это все те же старые политические манипуляции относительно происхождения [вируса], которые не заслуживают доверия», — сказал дипломат.

Он добавил, что вопрос происхождения ковида является сложным и научным, искать ответ на него должны исследователи и ученые, а не политики.

Эксперт заявил о естественном происхождении COVID-19 в Китае: ничего удивительного

Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин решительно выступает против позиции ЦРУ и призывает воздержаться от теорий заговора. Он добавил, что выводы ведомства не подтверждены никакими серьезными доказательствами и направлены «на очернение Китая и подтасовку фактов».

Ранее газета The New York Times сообщила, что ЦРУ склоняется к тому, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане. Ранее на протяжении нескольких лет американское разведуправление утверждало, что у него нет достаточно данных, чтобы определить, произошел ли вирус от животных к людям естественным образом или стал результатом утечки из лаборатории.