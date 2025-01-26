Подписание мирного соглашения для остановки конфликта на Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала кризиса в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".

Он отметил, что соглашение о мире было на столе уже в апреле 2022 года. В тот период, заявил словацкий премьер, и украинская, и российская сторона "были готовы подписать" документ.

Фицо подчеркнул, что западные политики и дипломаты оказали давление на Киев и отговорили его от подписания, заявив, что этот конфликт - "отличная возможность поставить русских на колени".

Названы четыре сценария окончания конфликта на Украине

"Никто русских на колени не поставил, на колени встала сама Украина из-за того, что абсурдно поддалась давлению Запада и позволила использовать себя для военного конфликта с Россией", - указал словацкий премьер (цитата по РИА Новости).

По его мнению, в результате кризиса Украина оказалась в "ужасном состоянии", и ей приходится рассчитывать на помощь со стороны "всего мира".

Ранее Фицо высказывал мнение, что Украина заплатит за "западную авантюру огромную цену", отмечая, что Киев "тащит всю страну к катастрофе".