В офисе Зеленского захотели поговорить с Трампом до его встречи с Путиным

В офисе президента Украины Владимира Зеленского надеются, что лидер страны сможет поговорить с американским коллегой Дональдом Трампом до его встречи с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что Зеленский хотел бы «сверить часы» с Трампом и согласовать «стратегическое видение» всего переговорного процесса перед встречей главы Белого дома с Путиным.

По данным источников издания в дипломатических кругах, Украине известно, что в Соединенных Штатах уже готовят телефонный разговор Трампа и Путина, после чего глава Белого дома планирует провести полноценную встречу с российским коллегой. В статье говорится, что план по Украине будет формироваться в первую очередь в ходе контактов американской и российской сторон.