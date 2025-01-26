Трамп уклонился от ответа на вопрос о кабинете Маска в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами пресс-пула уклонился от ответа на вопрос о том, был ли предоставлен его стороннику, американскому предпринимателю Илону Маску кабинет в Белом доме, передает ТАСС.

«Это не кабинет Илона. <...> У нас в этом помещении будут работать около 20 человек», — заявил он.

Таким образом Трамп прокомментировал сообщения о том, что руководитель аппарата сотрудников американской администрации Сьюзан Уайлс предотвратила попытки миллиардера занять помещение в Западном крыле. Президент США добавил, что в помещении будут работать госслужащие, выполняющие те или иные поручения.

21 января Трамп подписал указ о создании новой структуры, направленной на повышение эффективности работы правительства, во главе которой станет его сторонник Илон Маск.

Основной целью новой организации станет оптимизация государственных расходов и обновление федерального программного обеспечения до уровня, принятого в частном секторе.